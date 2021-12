GF Vip, Mila Suarez contro l’ex Alex Belli: la previsione sul futuro con Delia Duran (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mila Suarez torna a parlare dell’ex storico nonché protagonista del Gf vip, Alex Belli, e l’occasione è un’intervista concessa ad un noto giornale di cronaca rosa. Nel suo intervento, la modella di origini marocchine si dice certa che a breve Alex si libererà della promessa sposa, Delia Duran, dal momento che prosegue a gonfie vele nelle Casa la frequentazione intima avviata con la coinquilina vip, Soleil Sorge. E non solo. Inoltre, gli dà del traditore, per poi contestare indirettamente al fotografo dagli occhi di ghiaccio la smentita sul loro trascorso amoroso. GF Vip 6, nella notte furiosa lite tra Alex Belli e Soleil Sorge I due ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 dicembre 2021)torna a parlare delstorico nonché protagonista del Gf vip,, e l’occasione è un’intervista concessa ad un noto giornale di cronaca rosa. Nel suo intervento, la modella di origini marocchine si dice certa che a brevesi libererà della promessa sposa,, dal momento che prosegue a gonfie vele nelle Casa la frequentazione intima avviata con la coinquilina vip, Soleil Sorge. E non solo. Inoltre, gli dà del traditore, per poi contestare indirettamente al fotografo dagli occhi di ghiaccio la smentita sul loro trascorso amoroso. GF Vip 6, nella notte furiosa lite trae Soleil Sorge I due ...

