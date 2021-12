Ecdc: tutta l'Ue rossa, zone gialle solo in Italia e Spagna - Lockdown per i No vax in Germania (Di giovedì 2 dicembre 2021) solo Italia e Spagna parzialmente in giallo, mentre il resto dell'Ue tutta in rosso o rosso scuro. La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 dicembre 2021)parzialmente in giallo, mentre il resto dell'Uein rosso o rosso scuro. La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ecdc ha diffuso la nuova mappa del contagio nell'Unione. L'Europa è tutta rossa o rosso scuro (indice di contagio… - cristian_paroli : Sarà colpa dei #Novaxxxxx Poi arriva il #Boosterrrrrrrrrrr Italia quasi tutta in zona rossa e tre regioni in rosso… - GiulioTerzi : Ecdc,tutta Ue rossa,zone gialle solo in Italia-Spagna - Giacinto_Bruno : Italia quasi tutta in zona rossa e tre regioni in rosso scuro. Peggiora la situazione. La mappa Ue - massimoguerrini : RT @massimoguerrini: #Covid , l’Ecdc: tutta l’Ue in zona rossa tranne Italia e Spagna. Dramma Germania, #Merkel : obbligo vaccinale all’esa… -