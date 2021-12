Cofferati choc | “Pensionati no vax? Togliamogli assistenza”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La guerra a lavoratori enon vaccinati secondo Sergio. A sentirlo ora si fatica a pensare che sia stato segretario generale della Cgil, cioè quel sindacato chee lavoratori dice (o diceva) di difenderli contro tutto e tutti. Ospite qualche giorno fa a Tagadà, su La7, l’esponente non eletto di Sinistra Italiana ha proposto la sua illuminante idea per convincere anziani e operai noa fornire il braccio per la punturina del generale Figliuolo. In sintesi: più tasse e meno. Il ragionamento parte dal super green pass, deciso dal governo e operativo dal prossimo 6 dicembre. Peril lasciapassare è “utile” ma non risolutivo: quello che servirebbe, dice, è “la vaccinazione obbligatoria”. Ok, “vaccino per tutti” e “soluzione drastica”. ...