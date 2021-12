Charlène e Alberto di Monaco: cos’è successo davvero? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo nuove indiscrezioni riportate dal “Daily Beast”, tra Charlène e Alberto di Monaco sarebbe calato da tempo il gelo. In particolare, il giornale ha riportato le dichiarazioni di qualcuno che è vicino alla coppia. La fonte anonima ha raccontato quando, durante un pranzo con i due principi, Charlène – al momento ricoverata in Svizzera, secondo quanto è trapelato finora – avrebbe iniziato a piangere, tra l’indifferenza e la freddezza del Leggi su solodonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo nuove indiscrezioni riportate dal “Daily Beast”, tradisarebbe calato da tempo il gelo. In particolare, il giornale ha riportato le dichiarazioni di qualcuno che è vicino alla coppia. La fonte anonima ha raccontato quando, durante un pranzo con i due principi,– al momento ricoverata in Svizzera, secondo quanto è trapelato finora – avrebbe iniziato a piangere, tra l’indifferenza e la freddezza del

Advertising

infoitcultura : Il nuovo flirt di Alberto Di Monaco, Charlene resta in ospedale - RossellaRome : @newyorker01 Charlene mi è sembrata condannata all'ergastolo da subito. Anche i gemelli che ha avuto, ho la sensazi… - infoitcultura : Charlene di Monaco a pezzi e in lacrime: «Alberto ha fatto finta di niente», l'umiliazione pubblica - infoitcultura : Charlene di Monaco ridotta in lacrime da Alberto: disastrosa umiliazione in pubblico - infoitcultura : Charlene di Monaco, ricoverata per mesi: Natale sola senza Alberto e i gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Alberto Charlene di Monaco a pezzi e in lacrime: 'Alberto ha fatto finta di niente', l'umiliazione pubblica LOLNEWS. IT - Charlene di Monaco potrebbe essere a ragione ribattezzata la 'Principessa triste' visti gli episodi dolorosi che hanno costellato la sua vita: non ultim il ritorno alla Rocca da Alberto e dai gemellini durato però solo pochi giorni. Come sappiamo, l'ex nuotatrice si trova in una clinica privata per ristabilirsi dopo un lungo periodo di degenza in Sudafrica da cui è tornata ...

Charlene di Monaco e le cure, quello che sta facendo il principe Alberto è da brividi Charlene di Monaco, Alberto disposto a tutto per lei Tra le tante voci che circolano sull'allontanamento di Charlene di Monaco dal Principato c'è anche quella di una crisi coniugale tra lei ed il ...

LOLNEWS. IT - Charlene di Monaco potrebbe essere a ragione ribattezzata la 'Principessa triste' visti gli episodi dolorosi che hanno costellato la sua vita: non ultim il ritorno alla Rocca dae dai gemellini durato però solo pochi giorni. Come sappiamo, l'ex nuotatrice si trova in una clinica privata per ristabilirsi dopo un lungo periodo di degenza in Sudafrica da cui è tornata ...Charlene di Monaco,disposto a tutto per lei Tra le tante voci che circolano sull'allontanamento di Charlene di Monaco dal Principato c'è anche quella di una crisi coniugale tra lei ed il ...