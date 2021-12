Agrumi | dal 19 dicembre la raccolta dell’arancia rossa Igp

(Di giovedì 2 dicembre 2021) PALERMO – Al via il 19la stagione delladi Sicilia Igp. Come da consolidato calendario di produzione le prime arance rosse di Sicilia ad ed essere raccolte saranno quelle della varietà “Moro”, subito dopo Capodanno, dal 2 gennaio, sarà il turno della varietà regina, la “Tarocco”. Infine, dal 10 febbraio arriveranno le arance “Sanguinello”. Lo dice il consorzio di tutela aranciadi Sicilia. “I produttori sono in attesa di veder virare il colore delle arance al rosso e il freddo di questi ultimi giorni di novembre aiuterà le nostre arance a raggiungere il colore che le caratterizza. È una questione di pigmenti, le arance sono già ricche di polifenoli, ma stiamo aspettando che l’antocianina viri al rosso, così come il nostro disciplinare di produzione ci ...

PALERMO - Al via il 19 dicembre la stagione della raccolta dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp. Come da consolidato calendario di produzione le prime arance ...
Milano, 2 dicembre 2021. Benessere e bontà s'uniscono in un connubio di sapori unici con gli agrumi siciliani di AranceBio.it, l'e-commerce dell'Azienda Agricol ...