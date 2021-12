Vaccino bambini 5-11 anni, via libera dell’Aifa. Doppia dose fascia 5-11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1° dicembre 2021 – Via libera dell’Aifa al Vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni. Oggi la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per il siero anti-Covid nella fascia 5-11. “Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti a iniziare la somministrazione”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha invece fatto sapere che il Vaccino “potrebbe essere disponibile intorno alla metà di dicembre, quindi ci sarà la possibilità di vaccinare i bambini compresi nella fascia ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1° dicembre 2021 – Viaalper idai 5 agli 11. Oggi la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al viaper il siero anti-Covid nella5-11. “Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti a iniziare la somministrazione”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, GiovRezza, ha invece fatto sapere che il“potrebbe essere disponibile intorno alla metà di dicembre, quindi ci sarà la possibilità di vaccinare icompresi nella...

