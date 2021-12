(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si è gettato dal primo piano del liceo scientifico Tedone dove studiava, adi, nel barese, durante il cambio d’ora fra una lezione e l’altra ed è morto sul colpo un quattordicenne provato dalche aveva appena preso a. Unaavvenutaagli occhi deidi classe e mentre in aula non c’erano i professori che si stavano appunto dando il cambio. Sono stati proprio i ragazzini attoniti a spiegare ai carabinieri la dinamica della disgrazia avvenuta adie, soprattutto, cosa ci sarebbe dietro al gesto estremo del quattordicenne. Nell’ora di lezione di robotica precedente il ragazzino come, d’altra parte, anche i suoidi classe, sarebbero ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tragedia a Ruvo di Puglia, 14enne prende un brutto voto a scuola e si suicida davanti ai compagni… - infoitinterno : Ruvo di Puglia, tragedia a scuola: ragazzo di 14 anni vola dalla finestra e muore - infoitinterno : Tragedia allo scientifico di Ruvo: studente coratino precipita da una finestra e muore - infoitinterno : Puglia: morto a scuola dopo un brutto voto, 14enne precipita dalla finestra. La tragedia a Ruvo - - PugliaReporter : Puglia: morto a scuola dopo un brutto voto, 14enne precipita dalla finestra. La tragedia a Ruvo: -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Ruvo

Dramma adi Puglia, nel barese, dove uno studente di 14 anni è morto dopo un volo di circa 3 ...stati fatti uscire dall'istituto - il liceo scientifico Tedone - dove si è consumata la. La ...Dramma questa mattina (1 dicembre) in un liceo scientifico adi Puglia , in provincia di Bari, dove uno studente di 14 anni si è lanciato dalla finestra davanti ai compagni di classe. L'episodio sarebbe accaduto durante il cambo dell'ora , quando in aula ...Uno studente di 14 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di una classe al primo piano del liceo Orazio Tedone di Ruvo di Puglia ...Uno studente di 14 anni che frequentava il primo anno del liceo Tedone a Ruvo è morto dopo essere precipitato dalla finestra della scuola, al primo piano. Tragedia a Ruvo di Puglia, nel Barese. In que ...