Serie A | Sassuolo - Napoli 2 - 2

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - Gazzetta_it : VAR - Sassuolo: goal annullato, il punteggio resta 2:2 - Gazzetta_it : Napoli, che mazzata: si fermano Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz - Mediagol : Serie A, 15a giornata: pari Sassuolo col Napoli, Milan tris al Genoa. La classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

Tutto facile a Marassi per i rossoneri contro l'ex Schevchenko, sulla panchina dei rossoblù. Nonostante il brutto infortunio dopo pochi secondi per Kjaer, a sbloccare la pratica ci pensa il solito ...Troppo netto il divario di forze in campo, con il Milan sceso in campo con la determinazione giusta per riscattare il ko casalingo contro il. Unica nota stonata della serata, l'infortunio di ...Questi i risultati delle gare delle 20:45 tra Sassuolo-Napoli e Genoa-Milan. SASSUOLO-NAPOLI 2-2 - Serviva una vittoria al Napoli per rispondere a Inter, Atalanta e Milan. Non ...Il tabellino di Sassuolo - Napoli, i dati della partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...