Salvatore - Il calzolaio dei sogni disponibile in streaming su TimVision (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Salvatore - Il calzolaio dei sogni di Luca Guadagnino, il docufilm su un personaggio icona della moda italiana arriva in esclusiva solo su TimVision oggi 1 dicembre. Salvatore - Il calzolaio dei sogni di Luca Guadagnino, il docufilm su un personaggio icona della moda italiana e fondatore di uno dei marchi più conosciuti al mondo arriva in esclusiva streaming solo su TimVision oggi 1 dicembre. Presentato fuori concorso in anteprima alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, distribuito da Lucky Red in collaborazione con TimVision, il film racconta un'emozionante storia umana, artistica e imprenditoriale. Accompagnate nella versione italiana dalla voce narrante dell'attore Claudio Gioè, immagini inedite e testimonianze uniche ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021)- Ildeidi Luca Guadagnino, il docufilm su un personaggio icona della moda italiana arriva in esclusiva solo suoggi 1 dicembre.- Ildeidi Luca Guadagnino, il docufilm su un personaggio icona della moda italiana e fondatore di uno dei marchi più conosciuti al mondo arriva in esclusivasolo suoggi 1 dicembre. Presentato fuori concorso in anteprima alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, distribuito da Lucky Red in collaborazione con, il film racconta un'emozionante storia umana, artistica e imprenditoriale. Accompagnate nella versione italiana dalla voce narrante dell'attore Claudio Gioè, immagini inedite e testimonianze uniche ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Salvatore - Il calzolaio dei sogni disponibile in streaming su TimVision - DangeloMa : Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni di Luca Guadagnino, arriva in esclusiva solo su #TimVision da oggi! Un'emoziona… - movietele : Dal 1 dicembre 2021, il docufilm #SalvatoreIlCalzolaioDeiSogni di #LucaGuadagnino su un personaggio icona della mod… - TIM_vision : Quando anche una semplice scarpa diventa un'opera d'arte. ?? Non perdere il documentario 'Salvatore - Il calzolaio d… - TIM_vision : Lunedì giorno di watchlist! ?? Ecco i nostri nuovi consigli su cosa guardare questa settimana su #TIMVISION. ?? ?? Sal… -