Mondiali in Qatar: "Gay benvenuti, ma niente baci in pubblico" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo ha affermato Nasser Al Khater, direttore esecutivo del Comitato Organizzatore dei Mondiali in Qatar. Mondiali in Qatar e diritti umani Il Comitato Organizzatore dei Mondiali in Qatar 2022, tramite il direttore esecutivo, si è espresso sulle polemiche per i diritti umani. Nasser Al Khater, infatti, ha risposto al calciatore australiano Josh Cavallo. Quest'ultimo, dopo aver fatto coming out il mese scorso, ha dichiarato di aver paura ad andare a giocare il primo Mondiale in un paese arabo, dove l'omosessualità è potenzialmente punibile con la morte. "Josh Cavallo sarebbe il benvenuto in Qatar, nessuno è insicuro da noi. Ma vanno evitate pubbliche manifestazioni d'affetto, che sono disapprovate. È l'unica indicazione da rispettare, per il resto possono ..."

