Global Gateway, sfide planetarie: nasce l’alternativa Ue alla Via della Seta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Trecento miliardi di euro da destinare, fino al 2027, a progetti infrastrutturali e di sviluppo in tutto il mondo. In particolar modo nei settori digitale, energetico e dei trasporti. Così come della sanità, dell’istruzione e della ricerca scientifica. La Commissione Ue lancia il piano Global Gateway, annunciato oggi 1 dicembre dalla Presidente, Ursula von der Leyen. “Con il Global Gateway – ha spiegato la prima donna a capo dell’esecutivo dell’Unione – facciamo un passo in più per appoggiare investimenti e infrastrutture nel resto del mondo. I Paesi hanno bisogno di partner di fiducia per conseguire progetti sostenibili, segnati da alta trasparenza e buona governance. Vogliamo mostrare che un approccio democratico fondato sui valori può affrontare le ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Trecento miliardi di euro da destinare, fino al 2027, a progetti infrastrutturali e di sviluppo in tutto il mondo. In particolar modo nei settori digitale, energetico e dei trasporti. Così comesanità, dell’istruzione ericerca scientifica. La Commissione Ue lancia il piano, annunciato oggi 1 dicembre dPresidente, Ursula von der Leyen. “Con il– ha spiegato la prima donna a capo dell’esecutivo dell’Unione – facciamo un passo in più per appoggiare investimenti e infrastrutture nel resto del mondo. I Paesi hanno bisogno di partner di fiducia per conseguire progetti sostenibili, segnati da alta trasparenza e buona governance. Vogliamo mostrare che un approccio democratico fondato sui valori può affrontare le ...

Advertising

europainitalia : .@vonderleyen: Oggi presenterò la nuova strategia sulla connettività dell'Europa: il Global Gateway. #TeamEurope i… - puntotweet : Global Gateway: 300 miliardi per digitale e clima - infoitestero : La Ue lancia Global Gateway per contrastare la Via della Seta cinese - moneypuntoit : ?? L'UE sfida la Cina con la Global Gateway da 300 miliardi: di cosa si tratta ?? - Italia_Notizie : La Ue lancia Global Gateway per contrastare la Via della Seta cinese -