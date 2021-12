Alfonso Signorini senza freni su Soleil: “sono assolutamente convinto che …” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si continua a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di una gieffina che sembra abbia davvero fatto parlare di se in questi mesi. Stiamo parlando ovviamente di Soleil Sorge, la quale per via del suo carattere così tanto particolare e pungente, è riuscita a crearsi un personaggio all’interno del reality. Inoltre, ad accendere ancora di più i riflettori sulla Sorge è stata questa “amicizia” particolare intrecciata con Alex Belli. Ad ogni modo, in questi giorni a parlare di Soleil è stato proprio lui, Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo? Pare che Alfonso abbia parlato del futuro dell’influencer. Alfonso Signorini parla del futuro di Soleil Sorge Alfonso Signorini nelle scorse ore, nel ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si continua a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di una gieffina che sembra abbia davvero fatto parlare di se in questi mesi. Stiamo parlando ovviamente diSorge, la quale per via del suo carattere così tanto particolare e pungente, è riuscita a crearsi un personaggio all’interno del reality. Inoltre, ad accendere ancora di più i riflettori sulla Sorge è stata questa “amicizia” particolare intrecciata con Alex Belli. Ad ogni modo, in questi giorni a parlare diè stato proprio lui,. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo? Pare cheabbia parlato del futuro dell’influencer.parla del futuro diSorgenelle scorse ore, nel ...

