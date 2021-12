Agricoltura | vietate 16 pratiche sleali

Leggi su lastampa

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Stop allecommercialinel settore agroalimentare: la Coldiretti plaude all'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che le proibisce, in attuazione di una direttiva dell'Unione europea. Il divieto arriva particolarmente opportuno in un momento in cui le speculazioni sul ...