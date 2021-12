Spal-Lecce 1-3 | Colombo ancora in gol | è il sesto stagionale News

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lorenzo, attaccante di proprietà del Milan in prestito alla, è andato in gol. La sua squadra ha però perso 3-1

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spal - Lecce 1-1, rete di Colombo L. (SPA) - MilanPress_it : Ancora in gol il rossonero #Colombo #MilanPress - Leccezionaleit : #MarcoBaroni: “In campo col piglio giusto”. Il tecnico del #Lecce sottolinea la prestazione di spessore con cui la… - Carlino_Ferrara : Spal Lecce 1-3, terza sconfitta casalinga - marcofm1975 : RT @PianetaMilan: #SpalLecce 1-3, #Colombo ancora in gol: è il sesto stagionale / News #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Lecce

...00 Pisa - Perugia 1 - 1 20:30 Vicenza - Benevento 2 - 3 20:30 Monza - Cosenza 4 - 1 20:30 Pordenone - Alessandria 2 - 0 20:30 Reggina - Ascoli 1 - 2 20:301 - 3 CALCIO - SERIE A 18:30 ...1 - 3 Al 4' occasione per il, con Gargiulo che si inserisce in area, calcia al volo e manda la sfera alta sopra la traversa. Risponde lacon Colombo che al 12' mette i ...Chiuse le gare del martedì di Serie B, in attesa dei posticipi della quindicesima giornata. Prima vittoria per il Pordenone, tre punti anche per Lecce e Benevento.Un super Strefezza fa volare il Lecce in campionato. Al “Paolo Mazza” di Ferrara i giallorossi battano 3 a 1 padroni di casa, con una doppietta dell’esterno brasiliano, e salgono momentaneamente al se ...