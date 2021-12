Powell spaventa le Borse: “L’inflazione non è transitoria” (Di martedì 30 novembre 2021) Il presidente della Federal Reserve replica a distanza a Lagarde: «Basta pensare che i segni dell’aumento dei prezzi non si vedranno in futuro» Leggi su lastampa (Di martedì 30 novembre 2021) Il presidente della Federal Reserve replica a distanza a Lagarde: «Basta pensare che i segni dell’aumento dei prezzi non si vedranno in futuro»

Ultime Notizie dalla rete : Powell spaventa Secondo il presidente della Fed, 'l'inflazione non è un fenomeno transitorio' ... ha affermato Powell. Di conseguenza, ha aggiunto, ' sono aumentati i rischi di una maggiore ... Una prospettiva che spaventa i mercati finanziari e aumenta le preoccupazioni sulla domanda di greggio. I ...

Powell spaventa le Borse: "L'inflazione non è transitoria" Powell ha quindi spiegato che "per molti, transitorio è associato a 'breve termine', ma per noi è associato a un'inflazione che non lasci un segno permanente sui prezzi. Credo sia probabilmente il ...

Powell spaventa le Borse: “L’inflazione non è transitoria” La Stampa Covid e inflazione spaventano le Borse, Milano in rosso Le dichiarazioni dei vertici di Moderna sui vaccini gelano i mercati - Tenaris e Stellantis i titoli più venduti a Piazza Affari, in controtendenza i farmaceutici e le banche - Spread in rialzo ...

Powell spaventa le Borse: “L’inflazione non è transitoria” Secondo Powell, quindi, i rischi di un’inflazione più alta sono aumentati: «I prezzi più alti che stiamo vedendo sono collegati a squilibri sul fronte dell’offerta e su quello della domanda che posson ...

