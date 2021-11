Nel testo di Testa E Croce di Matteo Romano la necessità di allontanarsi (Di martedì 30 novembre 2021) Sarà disponibile da venerdì 3 dicembre in tutti gli store digitali Testa E Croce di Matteo Romano. Il nuovo singolo verrà presentato, la settimana seguente, in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo per la finale di Sanremo Giovani. Matteo Romano fa infatti parte dei giovani che si esibiranno in diretta Rai per provare a strappare un posto per il palco del Teatro Ariston di Sanremo e la gara dei Campioni. Due dei giovani finalisti già selezionati, accederanno alla gara dei Big, ufficialmente in competizione tra gli artisti non emergenti. Matteo Romano propone il singolo Testa E Croce che ascolteremo già da questa settimana. 19 anni, di Cuneo, Matteo Romano vanta alle spalle un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Sarà disponibile da venerdì 3 dicembre in tutti gli store digitalidi. Il nuovo singolo verrà presentato, la settimana seguente, in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo per la finale di Sanremo Giovani.fa infatti parte dei giovani che si esibiranno in diretta Rai per provare a strappare un posto per il palco del Teatro Ariston di Sanremo e la gara dei Campioni. Due dei giovani finalisti già selezionati, accederanno alla gara dei Big, ufficialmente in competizione tra gli artisti non emergenti.propone il singoloche ascolteremo già da questa settimana. 19 anni, di Cuneo,vanta alle spalle un ...

Advertising

team_world : ...E per rimanere in tema libri, Natale e regali, n°2 fortunati di voi riceveranno direttamente a casa una copia di… - sbkls79 : @barbarab1974 Ma questa è così ributtante che non fa manco testo nel genere umano. - fleursungie : @KimjonggKai_ la canzone mi piace davvero tanto, mi dà un senso di tranquillità.. assurdo, non so spiegarloshsjshs… - _love_me_blue_ : Ignoriamo i doppi sensi che il mio cervello ci ha visto nel testo di Peaches e soffermiamoci sulla bellezza di Vani… - JamesB04016 : @Lia_Varoli @CarloCalenda E cosa ci sarebbe di ragionevole nel testo che hai citato? -