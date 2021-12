Mediaset, palinsesti gennaio/marzo 2022 – Su Italia 1 tornano Freedom, pupe e secchioni. Su Rete 4 non cambia nulla (Di martedì 30 novembre 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa I palinsesti invernali di Mediaset, nel periodo gennaio/marzo 2022, sono fatti. Trasmissioni e programmazioni – sempre possibili di variazioni – sono decise. Già detto di Canale 5, ecco cosa andrà in onda sera per sera su Italia 1 e Rete 4 nei primi mesi del nuovo anno. palinsesti gennaio/marzo 2022: il prime time di Italia 1 DOMENICA – A gennaio torna Roberto Giacobbo con il nuovo ciclo di puntate di Freedom – Oltre il Confine. LUNEDI/MERCOLEDI/GIOVEDI/SABATO – Film. MARTEDI – La serata sarà occupata dai film nel primo mese dell’anno, poi a febbraio spazio a Le Iene Show. VENERDI – Dovrebbe vedere la luce Ritorno ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 novembre 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa Iinvernali di, nel periodo, sono fatti. Trasmissioni e programmazioni – sempre possibili di variazioni – sono decise. Già detto di Canale 5, ecco cosa andrà in onda sera per sera su1 e4 nei primi mesi del nuovo anno.: il prime time di1 DOMENICA – Atorna Roberto Giacobbo con il nuovo ciclo di puntate di– Oltre il Confine. LUNEDI/MERCOLEDI/GIOVEDI/SABATO – Film. MARTEDI – La serata sarà occupata dai film nel primo mese dell’anno, poi a febbraio spazio a Le Iene Show. VENERDI – Dovrebbe vedere la luce Ritorno ...

