Coppa Davis 2021, Germania in semifinale: Gran Bretagna eliminata, Puetz e Krawietz completano rimonta (Di martedì 30 novembre 2021) La Germania è la seconda semifinalista della Coppa Davis 2021. Dopo la Croazia, anche i tedeschi si qualificano grazie al 2-1 sulla Gran Bretagna al termine di un doppio davvero spettacolare ed emozionante: Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno infatti battuto per 7-6(10) 7-6(5) Neal Skupski e Joe Salisbury, completando la rimonta iniziata da Struff dopo la vittoria iniziale del britannico Evans su Gojowczyk. Adesso i tedeschi attendono la vincente del match tra Svezia e Russia. IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM La cronaca – Fin dai primi punti appare evidente come si possa sviluppare il match, che deve contrapposte due coppie di ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Laè la seconda semifinalista della. Dopo la Croazia, anche i tedeschi si qualificano grazie al 2-1 sullaal termine di un doppio davvero spettacolare ed emozionante: Kevine Timhanno infatti battuto per 7-6(10) 7-6(5) Neal Skupski e Joe Salisbury, completando lainiziata da Struff dopo la vittoria iniziale del britannico Evans su Gojowczyk. Adesso i tedeschi attendono la vincente del match tra Svezia e Russia. IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM La cronaca – Fin dai primi punti appare evidente come si possa sviluppare il match, che deve contrapposte due coppie di ...

