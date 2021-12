Calcio, Serie A 2021-2022: Juventus vittoriosa a Salerno, pari a reti bianche tra Verona e Cagliari (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Questa sera il Calcio in Italia ha visto proseguire la quindicesima giornata del girone di andata della Serie A 2021-2022: nei due incontri delle ore 20.45 la Juventus ha vinto per 0-2 in casa della Salernitana, mentre si registra il pari a reti inviolate tra Hellas Verona e Cagliari. A Salerno reti decisive di Dybala al 21? e Morata al 70?, anche se l’argentino sbaglia un rigore in pieno recupero (95?). Annullato inoltre a Chiellini un gol per fuorigioco dopo revisione al VAR al 28?. La Juventus raggiunge così al sesto posto la Fiorentina, vittoriosa nel pomeriggio. RISULTATI Serie A 15ma giornata Atalanta-Venezia 4-0 Fiorentina-Sampdoria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Questa sera ilin Italia ha visto proseguire la quindicesima giornata del girone di andata della: nei due incontri delle ore 20.45 laha vinto per 0-2 in casa della Salernitana, mentre si registra ilinviolate tra Hellas. Adecisive di Dybala al 21? e Morata al 70?, anche se l’argentino sbaglia un rigore in pieno recupero (95?). Annullato inoltre a Chiellini un gol per fuorigioco dopo revisione al VAR al 28?. Laraggiunge così al sesto posto la Fiorentina,nel pomeriggio. RISULTATIA 15ma giornata Atalanta-Venezia 4-0 Fiorentina-Sampdoria ...

