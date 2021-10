U&D: Isabella Ricci segnalazione per lei, studio in subbuglio! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La dama di Uomini e donne, Isabella Ricci accusata da Armando Incarnato: caos negli studi di Canale 5 Piovono pesanti accuse per la dama di Uomini e donneIsabella Ricci da quando ha preso parte al programma di Maria De Filippi è diventata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del parterre. Definita la rivale di Gemma Galgani, la dama nelle ultime ore è finita in una vera e propria bufera. Leggi anche-> Le Donatelle: la scollatura è infinita, si vede tutto Armando Incarnato, ha portato in studio delle prove contro Isabella che dimostrerebbero la presenza di una fanpage alquanto anomala. Nel dettaglio il cavaliere ha fatto notare alla collega il perchè usa quella pagina per esaltare la sua persona e sminuire gli altri. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La dama di Uomini e donne,accusata da Armando Incarnato: caos negli studi di Canale 5 Piovono pesanti accuse per la dama di Uomini e donneda quando ha preso parte al programma di Maria De Filippi è diventata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del parterre. Definita la rivale di Gemma Galgani, la dama nelle ultime ore è finita in una vera e propria bufera. Leggi anche-> Le Donatelle: la scollatura è infinita, si vede tutto Armando Incarnato, ha portato indelle prove controche dimostrerebbero la presenza di una fanpage alquanto anomala. Nel dettaglio il cavaliere ha fatto notare alla collega il perchè usa quella pagina per esaltare la sua persona e sminuire gli altri. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ...

