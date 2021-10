Terzo settore, Orlando: riforma opportunità per ricostruire (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il dibattito sul Reddito di Cittadinanza corre il rischio di essere “meramente propagandistico” e, pertanto, è necessario “sottrarsi a una contesa ideologica”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, concludendo il suo intervento all’assemblea del Forum del Terzo settore. “Noi dobbiamo modificare quello strumento – ha detto – partendo dal presupposto che non possiamo diminuire le risorse impegnate su quel fronte, perchè credo i prossimi mesi saranno ancora difficili e ridurre le munizioni nel momento in cui la battaglia diventa più complicata è assolutamente pericoloso”. Secondo Orlando c’è un “calcolo politico” dietro questo dibattito, ma c’è anche un “pregiudizio culturale: in fondo si pensa che la povertà sia una colpa e che chi non è povero lo sia perchè ha particolari meriti. Non è vera ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il dibattito sul Reddito di Cittadinanza corre il rischio di essere “meramente propagandistico” e, pertanto, è necessario “sottrarsi a una contesa ideologica”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Andrea, concludendo il suo intervento all’assemblea del Forum del. “Noi dobbiamo modificare quello strumento – ha detto – partendo dal presupposto che non possiamo diminuire le risorse impegnate su quel fronte, perchè credo i prossimi mesi saranno ancora difficili e ridurre le munizioni nel momento in cui la battaglia diventa più complicata è assolutamente pericoloso”. Secondoc’è un “calcolo politico” dietro questo dibattito, ma c’è anche un “pregiudizio culturale: in fondo si pensa che la povertà sia una colpa e che chi non è povero lo sia perchè ha particolari meriti. Non è vera ...

Ultime Notizie dalla rete : Terzo settore Salaborsa Lab di Vicolo Bolognetti, 300 mila euro per lo sviluppo di attività dedicate a digitale e nuovi linguaggi on line il bando , finanziato con fondi PON METRO 14 - 20 e rivolto a enti del Terzo Settore, per l'erogazione di 300 mila euro di contributi per la progettazione e la realizzazione di attività nella nuova biblioteca Salaborsa Lab di Vicolo Bolognetti e in tutte le altre ...

