Squid Game, una fine opera di nostalgia e desiderio inconscio di tornare ai giochi d’infanzia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Ilaria Muggianu Scano In principio fu Hunger Games e successivamente La casa de papel, ma vien da sé che qualsiasi serie tv di impianto corale e di ispirazione ludica – alla quale può esser verosimilmente assimilata anche ogni serie dinastica – affidata alle sapienti mani distributive dell’americana Netflix diviene, per automatismo, generatrice di fenomeni di costume e indiscutibili eventi mediatici. Meme, post, lunghe dissertazioni più o meno colte, accademiche e da pub: poco importa che la serie Squid Game sia effettivamente stata vista. E non siamo ancora arrivati ad Halloween e carnevale per dare libero sfogo ad ispirazioni per travestimenti. Rimane da capire la ragione della viralizzazione immediata di un prodotto che si appresta a diventare un cult, non fosse altro per numeri: è la serie più visualizzata della storia. Neppure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Ilaria Muggianu Scano In principio fu Hungers e successivamente La casa de papel, ma vien da sé che qualsiasi serie tv di impianto corale e di ispirazione ludica – alla quale può esser verosimilmente assimilata anche ogni serie dinastica – affidata alle sapienti mani distributive dell’americana Netflix diviene, per automatismo, generatrice di fenomeni di costume e indiscutibili eventi mediatici. Meme, post, lunghe dissertazioni più o meno colte, accademiche e da pub: poco importa che la seriesia effettivamente stata vista. E non siamo ancora arrivati ad Halloween e carnevale per dare libero sfogo ad ispirazioni per travestimenti. Rimane da capire la ragione della viralizzazione immediata di un prodotto che si appresta a diventare un cult, non fosse altro per numeri: è la serie più visualizzata della storia. Neppure ...

