Sofia morta a 5 anni schiacciata dalla porta di un campo di calcio: è lutto ad Acilia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Doveva essere un pomeriggio spensierato, una vacanza in Abruzzo che per una famiglia originaria di Acilia, quartiere di Roma nel X Municipio, si è trasformata in tragedia. Federico e Giorgia, due giovanissimi genitori, si trovavano a Rocca di Botte, in provincia de L’Aquila, con loro la piccola Sofia, di appena 5 anni: erano lì, tutti insieme, perché avevano deciso di andare a trovare i parenti. Una ‘gita’ fuori porta come tante. Ma che questa volta, purtroppo, ha avuto il peggiore degli epiloghi perché Sofia P. non tornerà più a casa, è morta in Abruzzo schiacciata da una porta da calcio. Bimba di 5 anni morta schiacciata dalla porta da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Doveva essere un pomeriggio spensierato, una vacanza in Abruzzo che per una famiglia originaria di, quartiere di Roma nel X Municipio, si è trasformata in tragedia. Federico e Giorgia, due giovanissimi genitori, si trovavano a Rocca di Botte, in provincia de L’Aquila, con loro la piccola, di appena 5: erano lì, tutti insieme, perché avevano deciso di andare a trovare i parenti. Una ‘gita’ fuoricome tante. Ma che questa volta, purtroppo, ha avuto il peggiore degli epiloghi perchéP. non tornerà più a casa, èin Abruzzoda unada. Bimba di 5da ...

