Ostia | i Carabinieri intervengono per una rapina e…scoprono 2 pusher con il reddito di cittadinanza

Sono intervenuti per fornire supporto ai colleghi impegnati in un esercizio commerciale per una rapina quando ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno sorpreso due persone intente a spacciare, a cedere della sostanza stupefacente a un acquirenti nei pressi del comprensioni denominato 'lotti' di Ostia. E' a quel punto che i militari hanno deciso di deviare il loro percorso per fermare gli spacciatori, i quali, alla vista degli operanti, hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento a piedi. intervengono per una rapina e scoprono due spacciatori a Ostia A seguito della perquisizione personale, i due pusher sono stati trovati in possesso di 7 involucri termosaldati contenenti cocaina, oltre alla somma contante di 285 euro, suddivisi in banconote

