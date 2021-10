Musica sotto choc, la diva è appena morta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La notizia è stata data dalla Radio Bavarese, che non ha però spiegato le cause del decesso. La Gruberova si era ritirata dalle scene alla fine del 2019. #FOTO A FINE ARTICOLO Nata a Bratislava il 23 dicembre del 1946, Edita Gruberova era considerata la regina del virtuosismo per l’enorme estensione vocale e per la prodigiosa tecnica vocale, che ne faceva una delle interpreti più acclamate del repertorio belcantista.La Gruberova si è formata al conservatorio della sua città natale, debuttando nel 1968 a Bratislava in Rosina de «Il barbiere di Siviglia» di Rossini. Nel 1970 ha debuttato alla Staatsoper di Vienna come Regina della Notte nel «Flauto magico» di Mozart, ruolo che nella capitale austriaca ha interpretato ben 69 volte. Alla Staatsoper canterà più di 600 spettacoli, diventando anche un pilastro dei teatri di Monaco di Baviera, Zurigo e Barcellona. Acclamata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La notizia è stata data dalla Radio Bavarese, che non ha però spiegato le cause del decesso. La Gruberova si era ritirata dalle scene alla fine del 2019. #FOTO A FINE ARTICOLO Nata a Bratislava il 23 dicembre del 1946, Edita Gruberova era considerata la regina del virtuosismo per l’enorme estensione vocale e per la prodigiosa tecnica vocale, che ne faceva una delle interpreti più acclamate del repertorio belcantista.La Gruberova si è formata al conservatorio della sua città natale, debuttando nel 1968 a Bratislava in Rosina de «Il barbiere di Siviglia» di Rossini. Nel 1970 ha debuttato alla Staatsoper di Vienna come Regina della Notte nel «Flauto magico» di Mozart, ruolo che nella capitale austriaca ha interpretato ben 69 volte. Alla Staatsoper canterà più di 600 spettacoli, diventando anche un pilastro dei teatri di Monaco di Baviera, Zurigo e Barcellona. Acclamata ...

SPOONSOOOR : sotto il segno della musica la musica la musica la musica - lltvmlinson : @feaarlexs AGGIUNGO UNA MUSICA SOTTO E FACCIO UNA FANCAM - Siphenalambe : Letto così il tweet sembra che voglia fare un'orgia sotto la doccia... Non ce la farei nemmeno se volessi se non in… - AngelaVillani9 : RT @Occe64: Votiamo anche questa settimana Marco e #MaStasera nella classifica di @Top50Oficial , facciamo risuonare la sua musica dovunque… - flowerssurvived : ho salvato la canzone inquietante di squid game, can’t wait di avere la musica on shuffle e cagarmi sotto sentendola partire -

Ultime Notizie dalla rete : Musica sotto Calabria Sona protagonista del primo Festival del Turismo Musicale a Milano ...nel nostro paese e per far scoprire al pubblico le opportunità di viaggio in Italia grazie alla musica. Il turismo musicale è, infatti, un fenomeno in forte sviluppo a livello globale, da anni sotto ...

Instagram: boom di novità! Finalmente si potranno creare post direttamente da computer Superbeat introduce effetti speciali nel Reel al ritmo della musica scelta dall'utente in maniera ... Gli utenti di Instagram potranno finalmente postare foto e video (sotto il minuto di durata) ...

Matteo Venturini chiude la stagione di Musica Sacra “in Concerto sotto la cupola” NovaraToday Musica, Jazz nel Collio tra Italia e Slovenia In cinque giorni trenta concerti con le stelle mondiali del jazz: è il cartellone del XXIV festival Jazz & Wine of Peace organizzato da Circolo Controtempo, in programma da domani a lunedì 25 ottobre ...

Parole e musica, la storia di Franco Battiato Venerdì sera a Sarnano lo spettacolo di Nicholas Ciuferri e Claudia Fofi. E al teatro Apollo di Mogliano "Volevo solo fare Amleto" ...

...nel nostro paese e per far scoprire al pubblico le opportunità di viaggio in Italia grazie alla. Il turismo musicale è, infatti, un fenomeno in forte sviluppo a livello globale, da anni...Superbeat introduce effetti speciali nel Reel al ritmo dellascelta dall'utente in maniera ... Gli utenti di Instagram potranno finalmente postare foto e video (il minuto di durata) ...In cinque giorni trenta concerti con le stelle mondiali del jazz: è il cartellone del XXIV festival Jazz & Wine of Peace organizzato da Circolo Controtempo, in programma da domani a lunedì 25 ottobre ...Venerdì sera a Sarnano lo spettacolo di Nicholas Ciuferri e Claudia Fofi. E al teatro Apollo di Mogliano "Volevo solo fare Amleto" ...