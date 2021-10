L’INTERVISTA, MORANDI: MIA MOGLIE HA PIANTO QUANDO MI HA VISTO IN MUTANDE SU RAI1 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna, in seconda serata su Canale5, “L’INTERVISTA”, il programma ideato a condotto da Maurizio Costanzo che torna dopo una lunga pausa forzata dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria. Il primo ospite, mercoledì 20 ottobre, è Gianni MORANDI. Il giornalista inaugura questa 9° edizione del programma con Gianni MORANDI, amatissimo artista, grande protagonista del mondo della musica e dello spettacolo, icona italiana in tutto il mondo con oltre 53 milioni di dischi venduti. DalL’INTERVISTA con Costanzo emerge un uomo di cuore, che non si lascia sopraffare dalle difficoltà, dai momenti di crisi lavorativa e personale. Ecco alcuni passaggi. LA MOGLIE ANNA Costanzo: “Come hai capito che era la donna piu? importante per te, la donna per sempre?” MORANDI: “Mi ha colpito moltissimo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna, in seconda serata su Canale5, “”, il programma ideato a condotto da Maurizio Costanzo che torna dopo una lunga pausa forzata dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria. Il primo ospite, mercoledì 20 ottobre, è Gianni. Il giornalista inaugura questa 9° edizione del programma con Gianni, amatissimo artista, grande protagonista del mondo della musica e dello spettacolo, icona italiana in tutto il mondo con oltre 53 milioni di dischi venduti. Dalcon Costanzo emerge un uomo di cuore, che non si lascia sopraffare dalle difficoltà, dai momenti di crisi lavorativa e personale. Ecco alcuni passaggi. LAANNA Costanzo: “Come hai capito che era la donna piu? importante per te, la donna per sempre?”: “Mi ha colpito moltissimo ...

Advertising

bubinoblog : L'INTERVISTA, MORANDI: MIA MOGLIE HA PIANTO QUANDO MI HA VISTO IN MUTANDE SU RAI1 - tuttotv_info : L’intervista di Maurizio Costanzo, le dichiarazioni di Gianni Morandi (mercoledì 20 ottobre 2021) - ParliamoDiNews : Torna `L`Intervista` di Maurizio Costanzo: Gianni Morandi a cuore aperto #torna #lintervista #maurizio #costanzo… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 20 ottobre, in seconda serata su Canale5, al via la nuova stagione de “L’Intervista”, programma ideato a… - infoitcultura : Gianni Morandi a L’Intervista torna a parlare della morte della figlia -