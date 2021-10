Lazio, squalifica Luiz Felipe: Radu scalpita, ma occhio alle sorprese di Sarri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Contro il Verona, la Lazio dovrà fare a meno di Luiz Felipe squalificato. Radu scalpita, ma Sarri sta meditando anche su una difesa a sorpresa Archiviata la grande vittoria in rimonta contro l’Inter, la Lazio di Sarri deve già concentrarsi sui prossimi impegni. Domani la sfida in Europa League contro il Marsiglia (dove si rivedrà Acerbi al centro della difesa), domenica l’impegno sul campo del Verona. E proprio la sfida contro gli uomini di Tudor inquieta maggiormente Sarri. Come riporta il Messaggero infatti, la squalifica di Luiz Felipe, appiedato per una giornata dal giudice sportivo dopo il concitato finale della gara contro i nerazzurri, complica non poco i piani ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Contro il Verona, ladovrà fare a meno dito., masta meditando anche su una difesa a sorpresa Archiviata la grande vittoria in rimonta contro l’Inter, ladideve già concentrarsi sui prossimi impegni. Domani la sfida in Europa League contro il Marsiglia (dove si rivedrà Acerbi al centro della difesa), domenica l’impegno sul campo del Verona. E proprio la sfida contro gli uomini di Tudor inquieta maggiormente. Come riporta il Messaggero infatti, ladi, appiedato per una giornata dal giudice sportivo dopo il concitato finale della gara contro i nerazzurri, complica non poco i piani ...

