Lasagnetta di Lino Scarallo | la ricetta in tv | ecco dove trovarla

Il 20 ottobre nuovo appuntamento con la rubrica enogastronomica "Capolavori italiani in cucina" all'interno della trasmissione Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica "Capolavori italiani in cucina". Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Lino Scarallo del ristorante di Palazzo Petrucci (Napoli). Scarallo propone la ricetta della "Lasagnetta di mozzarella di bufala e crudo di gamberi su salsa di cavolo broccolo". Napoletano classe 1973, dopo gli studi alberghieri e numerose esperienze all'estero, Scarallo, a soli 22 anni, diventa chef della Maschera di AvelLino. Nel 2007 Edoardo Trotta, titolare di Palazzo Petrucci, lo chiama per trasformare il ...

