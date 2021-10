Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 20 ottobre 2021

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)aitv della prima serata di oggi,20.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Appena un minuto Film RAI2 Il Cacciatore Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi Fiction ITALIA1 Honolulu Show LA7 Non è l’Arena Attualità REALTIME Beauty Bus Docureality CIELO Stonehenge Apocalypse Film TV8 X Factor– Bootcamp Talent Show NOVE Accordi & Disaccordi Talk Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata

Grande notizia per lo chef Antonino Cannavacciuolo: riguarda Villa Crespi, il lussuosissimo albergo di sua proprietà in Piemonte.Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scoppia a piangere, il motivo delle sue lacrime: Tutti sono contro di lei,a consolarla c'è Gianmaria. Il Video Mediaset ...