Giulia De Lellis, il top mette in evidenza il davanzale: che bombe (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giulia De Lellis e il suo top sono i veri protagonisti di oggi su Instagram. GDL è più in forma che mai ed è pronta a conquistare tutti ancora una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giulia Corrias su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Dee il suo top sono i veri protagonisti di oggi su Instagram. GDL è più in forma che mai ed è pronta a conquistare tutti ancora una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta daCorrias su BlogLive.it.

Advertising

Viveredi_Ansia2 : scusa potevi insegnarlo a Giulia De Lellis sto trucchetto - sfoghidisperati : Non lei pronta a scrivere “ le corna stanno bene su tutto “ come una Giulia De Lellis qualsiasi, amando vederlo… - Novella_2000 : Giulia De Lellis affiancherà Amadeus a Sanremo? Il rumor - maremmimpestata : Quindi nell’ultima settimana Ambra è stata cornificata da Allegri, Wanda è stata cornificata da Icardi ed Elodie è… - Alessan77409452 : @Mysterytrains Guarda ho fatto lo stesso ragionamento con il libro di Giulia de Lellis ma con Di Maio no, non avrei… -