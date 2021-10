Falck Renewables corre a Piazza Affari verso prezzo OPA Lif

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 14% a 8,7 euro, avvicinandosi al prezzo di 8,81 euro indicato nell’accordo che prevede l’acquisto da parte del fondo Iif della partecipazione detenuta dadi, con successiva OPA obbligatoria che sarà lanciata dal fondo. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società attiva nella green economy rispetto all’indice di riferimento. Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,765 Euro. Rischio di discesa fino a 8,68 che non pregiudicherà la buona salute del ...

Balzo, si avvicina a prezzo Opa, che non riusciva a fare prezzo in avvio, accelera di oltre dieci punti e si avvicina al prezzo dell'Opa che sarà lanciata da IIF a ...Piazza Affari positiva con Azimut ed Enel. Balzocon OPA IIF. FTSE MIB +0,5%. Il FTSE MIB segna +0,5%, il FTSE Italia All - Share +0,4%, il FTSE Italia Mid Cap +0,5%, il FTSE Italia STAR +0,5%. BTP e spread in lieve miglioramento. ...(Teleborsa) - Ottima performance per Falck Renewables, che scambia in rialzo del 14% a 8,7 euro, avvicinandosi al prezzo di 8,81 euro indicato nell'accordo che prevede l'acquisto da parte del ...Falck Renewables +13,9% a 8,7050 euro balza in avanti dopo l'accordo tra IIF (Infrastructure Investments Fund, JP Morgan) e la controllante Falck SpA per la vendita del 60% circa di Falck Renewables ( ...