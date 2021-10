“È meglio se mi stai lontano” GF Vip 6 | volano gli stracci tra i due concorrenti In mezzo finisce anche lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi continua a non arrendersi e prova in tutti i modi a conquistare Sophie Codegoni. “Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco ovunque con gli occhi” ha detto l’imprenditore napoletano che in questo modo ha rivelato all’ex Uomini e Donne i suoi sentimenti. “Sono stato sempre coerente nella mia vita, qui non lo sono stato. Pensavo di essere una persona perfetta, qui ho capito di non esserlo” ha aggiunto Gianmaria Antinolfi parlando del suo comportamento al Grande Fratello Vip. In questo modo ha provocato la reazione di Sophie Codegoni “Non puoi resettare tutto. A me piacciono le persone coerenti e sicure. Tu ad oggi non sei questo Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, non ti si riesce a stare dietro. Hai mille casini e a me non interessano ...