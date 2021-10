Century of Ashes: il gioco dei dragoni avrà un’uscita anche su console (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L‘atteso Century of Ashes, gioco multiplayer basato sul combattimento di dragoni disponibile su Steam tra poche settimane, avrà un’uscita anche su console Manca ancora un po’ di tempo all’uscita di Century of Ashes, dopo che la data in cui sarebbe stato rilasciato il gioco, rivelata alla Gamescom 2021, è stata posticipata di qualche settimana. Il titolo permetterà di personalizzare un drago che si andrà a possedere, per poi lanciarsi al combattimento all’interno di arene, da soli o con degli amici, e combattere per la propria sopravvivenza. Il gioco era previsto per il 18 novembre ed inizialmente solo per PC, sbarcando sulla piattaforma in modo gratuito su Steam. Il lancio del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L‘attesoofmultiplayer basato sul combattimento didisponibile su Steam tra poche settimane,suManca ancora un po’ di tempo all’uscita diof, dopo che la data in cui sarebbe stato rilasciato il, rivelata alla Gamescom 2021, è stata posticipata di qualche settimana. Il titolo permetterà di personalizzare un drago che si andrà a possedere, per poi lanciarsi al combattimento all’interno di arene, da soli o con degli amici, e combattere per la propria sopravvivenza. Ilera previsto per il 18 novembre ed inizialmente solo per PC, sbarcando sulla piattaforma in modo gratuito su Steam. Il lancio del ...

