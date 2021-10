Avellino, Silvestri: “E’ un pareggio ottenuto con cuore e orgoglio” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ho visto una squadra buona, gagliarda e tosto. Non era facile affrontare il Catania visto la situazione che sta vivendo”. Parla così al termine della sfida del “Massimino”, terminata 2-2, l’autore della rete del pari Luigi Silvestri. “Sono una squadra che non ha nulla da perdere – spiega – Non era facile recuperare visto la situazione nostra. Ce l’abbiamo messa tutta per portare a casa il risultato, magari meritavamo di più. Ora dobbiamo recuperare compattezza, ma soprattutto uomini. Purtroppo ora perdiamo anche Kanoutè per squalifica. Perdiamo calciatori continuamente, tutto ciò ci stravolge i piani. Nonostante tutto vanno fatti i complimenti ai ragazzi – conclude – E’ un pareggio ottenuto con cuore e orgoglio. Sono pronto a dare il massimo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ho visto una squadra buona, gagliarda e tosto. Non era facile affrontare il Catania visto la situazione che sta vivendo”. Parla così al termine della sfida del “Massimino”, terminata 2-2, l’autore della rete del pari Luigi. “Sono una squadra che non ha nulla da perdere – spiega – Non era facile recuperare visto la situazione nostra. Ce l’abbiamo messa tutta per portare a casa il risultato, magari meritavamo di più. Ora dobbiamo recuperare compattezza, ma soprattutto uomini. Purtroppo ora perdiamo anche Kanoutè per squalifica. Perdiamo calciatori continuamente, tutto ciò ci stravolge i piani. Nonostante tutto vanno fatti i complimenti ai ragazzi – conclude – E’ uncon. Sono pronto a dare il massimo ...

