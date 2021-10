Alessandra Mussolini minaccia di lasciare Ballando con le stelle: colpa della Lucarelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Caos sui social questa mattina dopo un post di Alessandra Mussolini con il quale la nuova protagonista di Ballando con le stelle minaccia di disertare da sabato sera. Alessandra vuole abbandonare Ballando con le stelle 2021? Come abbiamo visto, nella prima puntata del programma in onda sabato scorso, Milly Carlucci l’ha presentata come una sorta di jolly, opinionista o voce del popolo senza una fissa “dimora” a bordo campo. Una sorta di tiratore libero. E la Mussolini se c’è cavata anche bene nel suo ruolo, per chi ama un certo genere di polemiche, ha fatto il suo. Ecco però era abbastanza evidente che Milly, da scaltra intenditrice, avrebbe puntato sulla guerra tra la Mussolini e Selvaggia che non si è fatta sentire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Caos sui social questa mattina dopo un post dicon il quale la nuova protagonista dicon ledi disertare da sabato sera.vuole abbandonarecon le2021? Come abbiamo visto, nella prima puntata del programma in onda sabato scorso, Milly Carlucci l’ha presentata come una sorta di jolly, opinionista o voce del popolo senza una fissa “dimora” a bordo campo. Una sorta di tiratore libero. E lase c’è cavata anche bene nel suo ruolo, per chi ama un certo genere di polemiche, ha fatto il suo. Ecco però era abbastanza evidente che Milly, da scaltra intenditrice, avrebbe puntato sulla guerra tra lae Selvaggia che non si è fatta sentire ...

