Wta Tenerife 2021 | Svitolina e Osorio Serrano sospese per oscurità | si ripartirà dal 7-5 per l’ucraina

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sospeso perl’incontro tra Elinae Maria Camilaal torneo Wta di. Sinella giornata di domani dal 7-5 in favore della tennista ucraina, brava a rimontare per ben due volte un break di svantaggio nell’arco del primo parziale. La nativa di Odessa, sotto 1-4, è riuscita poi a piazzare un bel parziale di 6 games ad 1 con il quale è riuscita a garantirsi la frazione. Ad attendere agli ottavi di finale la vincitrice di quest’incontro c’è l’egiziana Sherif, che al primo turno ha regolato in due set la wild card azzurra Lucrezia Stefanini. SportFace.