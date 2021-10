WTA Tenerife 2021: Mayar Sherif sconfigge nettamente Lucrezia Stefanini (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente da fare per la wild card Lucrezia Stefanini nel primo turno del WTA 250 di Tenerife. Sul cemento spagnolo l’azzurra (n.188 del ranking) è stata sconfitta nettamente da Mayar Sherif (n.64 WTA) con il punteggio di 6-2 6-0 in un’ora e 16 minuti di gioco. L’egiziana se la vedrà ora con la vincente del match tra la testa di serie numero 1, l’ucraina Elina Svitolina (n.6 al mondo), e la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.63 WTA). La partita comincia con due game veloci, poi Stefanini si porta sullo 0-40 e ha la chance per andare sul 2-1. Sherif reagisce bene, annulla 4 break point e si salva aggiudicandosi un game davvero insidioso. Passata la paura, l’egiziana si scioglie completamente e riesce a conquistare il break che permette l’allungo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente da fare per la wild cardnel primo turno del WTA 250 di. Sul cemento spagnolo l’azzurra (n.188 del ranking) è stata sconfittada(n.64 WTA) con il punteggio di 6-2 6-0 in un’ora e 16 minuti di gioco. L’egiziana se la vedrà ora con la vincente del match tra la testa di serie numero 1, l’ucraina Elina Svitolina (n.6 al mondo), e la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.63 WTA). La partita comincia con due game veloci, poisi porta sullo 0-40 e ha la chance per andare sul 2-1.reagisce bene, annulla 4 break point e si salva aggiudicandosi un game davvero insidioso. Passata la paura, l’egiziana si scioglie completamente e riesce a conquistare il break che permette l’allungo ...

Advertising

ArmandoSoave85 : RT @federtennis: Oggi in campo ???? #WTA Tenerife, LIVE su @SuperTennisTv dalle 13:30 circa ?? #Stefanini ?? Sherif ?? #Giorgi ?? Bolsova ???? #A… - federtennis : Oggi in campo ???? #WTA Tenerife, LIVE su @SuperTennisTv dalle 13:30 circa ?? #Stefanini ?? Sherif ?? #Giorgi ?? Bolsova… - livetennisit : WTA 250 Tenerife: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Giorgi e Stefanini - infoitsport : ATP Anversa e Combined di Mosca e WTA Tenerife: Il programma di Martedì 19 Ottobre 2021. Nel pomeriggio il derby Mu… - TipsUnited1 : RT @MunesBetting: WTA Tenerife ???? ???? Stefanini @ 3.45 - 0,5% RT / ?? si tu suis | #TeamParieur -