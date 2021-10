Scontri a Milano tra polizia e No Green pass | il falso screenshot | nessuna donna incinta è stata picchiata e ha perso il bambino al corteo

Leggi su open.online

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo glitra lae i manifestanti contro ildello scorso sabato 16 ottobre a, ci segnalano unoche riporta la seguente notizia: «, lapresa a manganellate dallahail». L’immagine viene condivisa via Facebook viene accompagnata da un lungo testo ripreso dal canale Telegram LiberaEspressione, noto a Open per la diffusione di numerose bufale e teorie del complotto. Per chi ha fretta Lonon ha nulla a che fare con l’attuale contesto storico. L’immagine circola senza contesto, risultando priva della data di pubblicazione. La data dell’articolo, ...