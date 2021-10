Regno Unito - Auto elettriche, il governo vara un sistema di vincoli per incentivare le vendite (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governo britannico ha in programma di introdurre un nuovo sistema per obbligare le Case Automobilistiche ad aumentare le vendite di Auto elettriche: a partire dal 2024, tutte le Case dovranno commercializzare ogni anno percentuali crescenti di veicoli a batteria o a celle di combustibile per ottenere una serie di supercrediti" ambientali. Gli obblighi, integrati all'interno delle attuali disposizioni sui limiti alle emissioni di anidride carbonica, rientrano in una più ampia strategia di investimenti pubblici denominata Net Zero Strategy e destinata a sostenere, nei prossimi 30 anni, il percorso verso la decarbonizzazione dell'economia e della società britannica. Ancora nessun dettaglio. Al momento non sono ancora stati indicati i valori delle percentuali di vendita da raggiungere ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilbritannico ha in programma di introdurre un nuovoper obbligare le Casemobilistiche ad aumentare ledi: a partire dal 2024, tutte le Case dovranno commercializzare ogni anno percentuali crescenti di veicoli a batteria o a celle di combustibile per ottenere una serie di supercrediti" ambientali. Gli obblighi, integrati all'interno delle attuali disposizioni sui limiti alle emissioni di anidride carbonica, rientrano in una più ampia strategia di investimenti pubblici denominata Net Zero Strategy e destinata a sostenere, nei prossimi 30 anni, il percorso verso la decarbonizzazione dell'economia e della società britannica. Ancora nessun dettaglio. Al momento non sono ancora stati indicati i valori delle percentuali di vendita da raggiungere ...

