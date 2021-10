Raimondo Todaro, lutto improvviso per il prof di Amici: “Ti porterò sempre nel cuore” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il maestro di Amici, Raimondo Todaro, ha pianto la scomparsa di una giovane amica. Sui suoi profili social arriva l’ultimo messaggio per ricordarla. Grave lutto per Raimondo Todaro che ha dovuto dire addio alla sua piccola amica Chiara, stroncata dalla leucemia. Il ballerino incontrò la ragazzina pochi mesi fa a Monza. Durante quell’incontro Todaro regalò L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il maestro di, ha pianto la scomparsa di una giovane amica. Sui suoiili social arriva l’ultimo messaggio per ricordarla. Graveperche ha dovuto dire addio alla sua piccola amica Chiara, stroncata dalla leucemia. Il ballerino incontrò la ragazzina pochi mesi fa a Monza. Durante quell’incontroregalò L'articolo proviene da Inews.it.

