Quante posizioni guadagna Camila Giorgi nel ranking WTA: dove può arrivare a Tenerife (Di martedì 19 ottobre 2021) Grazie alla vittoria di questa sera nel primo turno del torneo WTA 250 di Tenerife di tennis 2021, Camila Giorgi incrementa il proprio bottino di punti nel ranking e risale a quota 1678, portandosi virtualmente al 34° posto della classifica mondiale, dato che occupava il 36° lunedì 18 ottobre. Giorgi dopo il torneo di Tenerife rafforzerà il suo status di numero 1 d’Italia. In caso di successo nel torneo, inoltre, Giorgi andrebbe ad incamerare 250 punti netti, portandosi a quota 1928, salendo così al numero 32 del ranking WTA. L’azzurra infatti scarta questa settimana 12 punti. PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI Camila Giorgi ranking lunedì 18 ottobre: 1660, 36° posto. Punti da scartare lunedì 25 ottobre: ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Grazie alla vittoria di questa sera nel primo turno del torneo WTA 250 didi tennis 2021,incrementa il proprio bottino di punti nele risale a quota 1678, portandosi virtualmente al 34° posto della classifica mondiale, dato che occupava il 36° lunedì 18 ottobre.dopo il torneo dirafforzerà il suo status di numero 1 d’Italia. In caso di successo nel torneo, inoltre,andrebbe ad incamerare 250 punti netti, portandosi a quota 1928, salendo così al numero 32 delWTA. L’azzurra infatti scarta questa settimana 12 punti. PROIEZIONI IN CLASSIFICA DIlunedì 18 ottobre: 1660, 36° posto. Punti da scartare lunedì 25 ottobre: ...

