Porto-Milan 1-0, la delusione di Crudeli dopo il gol dei portoghesi (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente da fare per il Milan. Contro il Porto arriva la terza sconfitta nelle prime tre partite nella Champions League 2021/2022, e per i rossoneri la strada si fa sempre più complicata. Tanta la delusione di Tiziano Crudeli che, come tutti i tifosi della squadra di Pioli, sperava in una reazione dopo l’immeritato 1-2 contro l’Atletico Madrid a San Siro. Pochi commenti da parte del telecronista, grande sostenitore del Milan, che ripete più volte la frase “ha segnato il Porto”, quasi rassegnato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente da fare per il. Contro ilarriva la terza sconfitta nelle prime tre partite nella Champions League 2021/2022, e per i rossoneri la strada si fa sempre più complicata. Tanta ladi Tizianoche, come tutti i tifosi della squadra di Pioli, sperava in una reazionel’immeritato 1-2 contro l’Atletico Madrid a San Siro. Pochi commenti da parte del telecronista, grande sostenitore del, che ripete più volte la frase “ha segnato il”, quasi rassegnato. SportFace.

Advertising

acmilan : ??? “#ACMilan has a special philosophy” Papin talks about Milan and the #UCL: past and present ?? ??? 'Il Milan ha… - capuanogio : Peggior #Milan della stagione e sconfitta meritata contro il #Porto. Zero punti nel girone d’andata e… - AntoVitiello : #Milan, arriva un'altra sconfitta in #Champions, il cammino europeo si è complicato parecchio. Gara molto difficile… - Wazza_CN : Segna Devrij, festa, alziamo un attimo gli occhi, 1-0 Porto Milan. Qualche volta qualcuno lassù vuole strafare… grazie - GoalItalia : 'Non abbiamo giocato da Milan, dobbiamo reagire' ?? Il pensiero di Pioli dopo il ko in terra lusitana ????… -