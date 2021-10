Pesaro non va e Petrovic lascia la panchina, ora in pole c'è il c.t. Sacchetti (Di martedì 19 ottobre 2021) Da questa mattina, Aza Petrovic non è più l'allenatore della Carpegna Prosciutto. La società ha indetto una conferenza stampa d'urgenza, nella quale il coach - affiancato dal presidente Ario Costa - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Da questa mattina, Azanon è più l'allenatore della Carpegna Prosciutto. La società ha indetto una conferenza stampa d'urgenza, nella quale il coach - affiancato dal presidente Ario Costa - ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro non Pesaro non va e Petrovic lascia la panchina, ora in pole c'è il c.t. Sacchetti Quello che ho visto allo specchio non mi è piaciuto per niente - ha esordito Petrovic - . Le partite si possono perdere in diversi modi ma non come abbiamo fatto con Fortitudo e soprattutto Tortona. ...

Basket: Pesaro, si dimette Petrovic 'Sono responsabile risultati' Il coach croato era arrivato in estate per sostituire Repesa PESARO - Aza Petrovic non è più l'allenatore di Pesaro. La Carpegna Prosciutto ha comunicato con un tweet le dimissioni del 62enne coach croato e in mattinata è stata convocata una conferenza stampa ...

Basket Pesaro, Petrovic si dimette: “Sono principale responsabile dei risultati” Basket - Aza Petrovic non è più l'allenatore di Pesaro, si dimette: "Sono il principale responsabile dei risultati".

