Pensioni, post Quota 100: si va verso Quota 102 (Di martedì 19 ottobre 2021) Archiviate le comunali con il centrosinistra che si gode il successo, in particolare a Roma e Torino, sono in tanti a chiedersi quali saranno gli impatti sulla tenuta del Governo. Se, infatti, ilPd esce rafforzato, discorso decisamente diverso per Lega e Cinquestelle – che tutti insieme compongono la maggioranza – in evidente calo di consensi. In attesa di capire come e se gli equilibri cambieranno, entra nel vivo l’azione dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. In Manovra entrerà in primis la riforma delle Pensioni. L’ipotesi che emerge è “una fase transitoria di due anni che dovrebbe accompagnare il superamento di Quota 100. Il lavoro per intervenire sulle Pensioni è ancora in corso, ma in queste ore si fa largo la possibilità che in manovra possa essere inserito un meccanismo sintetizzabile ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) Archiviate le comunali con il centrosinistra che si gode il successo, in particolare a Roma e Torino, sono in tanti a chiedersi quali saranno gli impatti sulla tenuta del Governo. Se, infatti, ilPd esce rafforzato, discorso decisamente diper Lega e Cinquestelle – che tutti insieme compongono la maggioranza – in evidente calo di consensi. In attesa di capire come e se gli equilibri cambieranno, entra nel vivo l’azione dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. In Manovra entrerà in primis la riforma delle. L’ipotesi che emerge è “una fase transitoria di due anni che dovrebbe accompagnare il superamento di100. Il lavoro per intervenire sulleè ancora in corso, ma in queste ore si fa largo la possibilità che in manovra possa essere inserito un meccanismo sintetizzabile ...

Advertising

fiorentinoagrim : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - Nukes62 : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - jmorat : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… - montesipc : RT @OGiannino: Su pensioni post Quota100, come sempre da Elsa Fornero idee chiare che mettono al centro i diritti dei giovani depredati di… -