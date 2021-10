Paura per Giorgio Petrosyan: perde i sensi dopo un calcio alla testa, è ricoverato (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene Giorgio Petrosyan, che a Singapore è finito al tappeto dopo un violentissimo calcio alla testa contro il suo avversario per il titolo One Fc dei pesi piuma, Superbon Banchamek. Il calcio al volto ha messo in grandissima difficoltà Petrosyan, che è crollato a terra ed è stato ricoverato dopo aver perso conoscenza. Per fortuna l’italoarmeno, che non perdeva da otto anni, è cosciente, ma probabilmente dovrà saltare i suoi prossimi appuntamenti. In alto il VIDEO. LE DICHIARAZIONI DI Petrosyan LE CONDIZIONI DI Petrosyan SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene, che a Singapore è finito al tappetoun violentissimocontro il suo avversario per il titolo One Fc dei pesi piuma, Superbon Banchamek. Ilal volto ha messo in grandissima difficoltà, che è crollato a terra ed è statoaver perso conoscenza. Per fortuna l’italoarmeno, che nonva da otto anni, è cosciente, ma probabilmente dovrà saltare i suoi prossimi appuntamenti. In alto il. LE DICHIARAZIONI DILE CONDIZIONI DISportFace.

Advertising

fanpage : Sofia ha da poco compiuto 100 anni, è una delle ultime partigiane in vita. Operava come staffetta, portando i mess… - chetempochefa : 'C'è una cosa che vorrei dire da medico a chi non si vaccina: non c'è nessun motivo razionale per aver paura di que… - CottarelliCPI : Il Nobel Parisi riceve la terza dose di vaccino e dice: 'La paura è irrazionale'. La stragrande maggioranza degli s… - le2dinotte : @MParmolaro @apaticadasempre Ma basta metterci la prima cosa che vedi o che so, il profumo del bagno schiuma cose c… - MarceVann : RT @ValeMameli: Sono di Milano ma giuro il mio massimo impegno da ora per la più ferocemente oggettiva e bastarda opposizione al partito ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per L'amore incontaminato e la mano violenta del sopruso ... attraversato da orgoglio riottoso, con l'ambiente, piuttosto difficile e pervaso da una buona dose di paura, con le preoccupazioni delle nonne per il suo avvenire. La ferita del dramma di Diana era ...

Il costituzionalista Daniele Trabucco: "Con questo governo la libertà è un'eccezione" Fino a quando si proseguirà su questa strada, non vedo margini per il ritorno ad un sistema ... adesso dobbiamo abituarci alla paura dell'incolumità personale usata come strumento di dominio delle ...

Assalito dai calabroni: paura per un cacciatore il Resto del Carlino Green pass, Burioni: “Convincere non vaccinati, molti hanno solo paura” Adesso che il Green pass obbligatorio anche sul lavoro è realtà, bisogna convincere quelli che non si sono ancora vaccinati ...

Bristol Myers Squibb a sostegno della Cri. “Dedichiamo un giorno per donare il sangue” 19 OTT - Le persone di Bristol Myers Squibb donano il sangue nell’autoemoteca della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa, che si svolgerà domani a Roma in Piazzale dell’Industria, è parte della campagna ...

... attraversato da orgoglio riottoso, con l'ambiente, piuttosto difficile e pervaso da una buona dose di, con le preoccupazioni delle nonneil suo avvenire. La ferita del dramma di Diana era ...Fino a quando si proseguirà su questa strada, non vedo marginiil ritorno ad un sistema ... adesso dobbiamo abituarci alladell'incolumità personale usata come strumento di dominio delle ...Adesso che il Green pass obbligatorio anche sul lavoro è realtà, bisogna convincere quelli che non si sono ancora vaccinati ...19 OTT - Le persone di Bristol Myers Squibb donano il sangue nell’autoemoteca della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa, che si svolgerà domani a Roma in Piazzale dell’Industria, è parte della campagna ...