Novità videochiamate di gruppo WhatsApp per partecipare in qualsiasi momento

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Chi utilizza spesso lediper svago o anche per lavoro deve sapere che è in distribuzione unamolto interessante per la funzione.alle sessioni in, anche a conversazione avviata, sarà un vero gioco da ragazzi, grazie pure ad una grafica molto intuitiva e immediata. Il team social dell’applicazione di messaggistica ha fornito la lieta novella. In pratica, sarà possibile entrare in conversazione anche in un secondo, ossia quando gli amici, i conoscenti o i colleghi già sono riuniti virtualmente. Dalla breve video demo presente nel tweet in chiusura articolo, apprendiamo che i partecipanti ad unvedranno d’ora in poi la chat di riferimento fissata in alto ...