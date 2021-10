No Green pass, in centinaia in piazza a Trieste. E nasce il Coordinamento 15 ottobre: “Non scenderemo a patti con nessuno” (Di martedì 19 ottobre 2021) La protesta dei No Green pass prosegue anche oggi a Trieste. Per il quarto giorno consecutivo, i contrari alla certificazione verde si sono dati appuntamento in piazza Unità, dopo gli sgomberi nella zona del porto e il pomeriggio difficile di lunedì con forti e ripetuti momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Una mattinata convulsa quella del variegato movimento triestino, che nelle scorse ore ha deciso di creare un ‘vertice’, chiamato Coordinamento 15 ottobre. Mentre in piazza a Trieste – dove sono presenti alcune centinaia di persone – sono arrivati No Green pass anche da altre città e regioni italiane grazie al tam-tam su social come Telegram. Un organismo di “pacifici e ghandiani” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) La protesta dei Noprosegue anche oggi a. Per il quarto giorno consecutivo, i contrari alla certificazione verde si sono dati appuntamento inUnità, dopo gli sgomberi nella zona del porto e il pomeriggio difficile di lunedì con forti e ripetuti momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Una mattinata convulsa quella del variegato movimento triestino, che nelle scorse ore ha deciso di creare un ‘vertice’, chiamato15. Mentre in– dove sono presenti alcunedi persone – sono arrivati Noanche da altre città e regioni italiane grazie al tam-tam su social come Telegram. Un organismo di “pacifici e ghandiani” ...

