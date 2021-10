Meteo Roma del 19-10-2021 ore 06:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino concerti gratis tutti i settori al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sui settori Alpini e prealpini in serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa sono ancora molto i nuovi in transito Maggiori schiarite appese nella notte al centro latino tempo pienamente stabile sulle regioni centrali con Cieli poco nuvolosi su Neymar che al pomeriggio Ampi spazi concedi del tutto soleggiati in serata è atteso in transito di nuvolosità medio-alta Ma sempre in un contesto asciutto al sud Al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori e certi isolati piovaschi sulla Sicilia al pomeriggio ancora instabilità sui medesimi settori altrove cieli sereni o poco nuvolosi in serata condizioni Meteo ancora stabili così le piogge attese sulla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino concerti gratis tutti i settori al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sui settori Alpini e prealpini in serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa sono ancora molto i nuovi in transito Maggiori schiarite appese nella notte al centro latino tempo pienamente stabile sulle regioni centrali con Cieli poco nuvolosi su Neymar che al pomeriggio Ampi spazi concedi del tutto soleggiati in serata è atteso in transito di nuvolosità medio-alta Ma sempre in un contesto asciutto al sud Al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori e certi isolati piovaschi sulla Sicilia al pomeriggio ancora instabilità sui medesimi settori altrove cieli sereni o poco nuvolosi in serata condizioniancora stabili così le piogge attese sulla ...

