Marilyn ha gli occhi neri | il regista | “Ho ribaltato l’idea che abbiamo di Miriam Leone e Stefano Accorsi”

(Di martedì 19 ottobre 2021) La video intervista a Simone Godano, regista di Marilyn ha gli occhi neri, film in cui Miriam Leone e Stefano Accorsi interpretano una coppia con problemi di rabbia che si incontra i rehab. Squadra che vince non si cambia: dopo aver lavorato insieme a Moglie e marito (2017) e Croce e delizia (2019), il regista Simone Godano e la sceneggiatrice Giulia Steigerwalt fanno tris con Marilyn ha gli occhi neri, in sala dal 14 ottobre, in cui Miriam Leone e Stefano Accorsi sono due persone con problemi psicologici. Nel film di Simone Godano gli attori interpretano rispettivamente Clara, una bugiarda patologica, e Diego, chef che ...

dopo aver lavorato insieme a Moglie e marito (2017) e Croce e delizia (2019), il regista Simone Godano e la sceneggiatrice Giulia Steigerwalt fanno tris con Marilyn ha gli occhi neri, in sala dal 14 ottobre. La video intervista a Simone Godano, regista di Marilyn ha gli occhi neri, film in cui Miriam Leone e Stefano Accorsi interpretano una coppia con problemi di rabbia che si incontra i rehab. Squadra che vince non si cambia.