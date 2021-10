Ma alla fine lo squirting cos’é? E devi proprio averlo o stai meglio senza? (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo squirting entra a pieno titolo tra le leggende metropolitane legate alla sessualità femminile ed è un po’ come il mostro di Loch Ness: tutti ne hanno sentito parlare e nessuno l’ha mai visto (dal vivo). Infatti, si tratta per lo più di un “fenomeno cinematografico” che la maggior parte dei maschi ha cominciato a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Loentra a pieno titolo tra le leggende metropolitane legatesessualità femminile ed è un po’ come il mostro di Loch Ness: tutti ne hanno sentito parlare e nessuno l’ha mai visto (dal vivo). Infatti, si tratta per lo più di un “fenomeno cinematografico” che la maggior parte dei maschi ha cominciato a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

WeAreTennisITA : BADOSA FINO ALLA FINE ?? Paula Badosa vince l’ultimo WTA 1000 dell’anno battendo Vika Azarenka per 7-6 2-6 7-6 in tr… - CarloCalenda : Il problema è che il Consiglio non ha i numeri. La Germania è molto cauta e alla fine si rischia di andare avanti c… - Pontifex_it : Ai mezzi di comunicazione, di porre fine alla logica della post-verità, alla disinformazione, alla diffamazione, al… - VedeleAngela : RT @dessere88: Un Poliziotto decide di parlare ieri sera e dire la sua, lanciando un appello ai colleghi che ancora hanno una coscienza. A… - biroqve : non so perché ma nella mia esperienza ogni persona che mi ha fatto battute tipo 'lol icsdí vedi ti ho appena fatto… -